Michel Lion leidt IVV naar winst op Germaan/De Eland

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas Germaan-doelman Robin Bogert brengt redding, terwijl IVV’er Max Kant meespringt. Op de achtergrond Kants ploeggenoot Jeffrey Wilders.

LANDSMEER - Onder het genot van een heldere lentezon zette IVV zondag Germaan/De Eland uiteindelijk vrij eenvoudig met 3-0 opzij.

Door Rik Bakker - 12-3-2017, 19:45 (Update 12-3-2017, 19:45)

Zo prachtig als het weer was, speelde IVV lang niet altijd. De Landsmeerders gingen aardig van start, maar de vele slordigheden kregen naarmate de eerste helft vorderde toch steeds meer de overhand. Germaan, dat de laatste drie wedstrijden in de aanloop naar de ontmoeting van zondag had verloren, maakte het IVV knap lastig in de openingsfase.

De Landsmeerders wonnen vorige week met maar...