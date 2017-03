Coach McDowell ziet nog wel wat ruimte voor verbetering bij winnend Lions

LANDSMEER - De basketbalsters van Loon Lions raken in aanloop naar de play-offs voor het kampioenschap steeds beter in vorm. Daar waar Grasshoppers vorige week simpel opzij werd gezet, versloeg de ploeg zaterdag met Den Helder opnieuw een directe concurrent. In het eigen Indoor Centrum Landsmeer won de thuisploeg met 62-48 van de nummer drie van de ranglijst.

Door Mitchell Burger - 12-3-2017, 12:27 (Update 12-3-2017, 12:27)

De ploeg van coach Molly McDowell kwam goed uit de startblokken, want na vijf minuten was er met een stand van 12-3 al een...