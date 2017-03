Alwéér dreigt nacompetitie voor DZS

NECK - DZS is hard op weg naar een ’jubileum’, dat geen Necker als feestelijk zal beschouwen. Er is namelijk een grote kans dat het team van coach Mark Vis dit voorjaar voor de negende keer (in tien seizoenen) in de nacompetitie belandt. Met de 2-3 nederlaag tegen PSZ groeide de achterstand op de veilige tiende plek van ZCFC (de nieuwe club van de vertrekkende Vis), naar zeven punten. De Neckers hebben wel een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrent.

Door Sander Kruissink - 12-3-2017, 10:03 (Update 12-3-2017, 10:03)

