BEP na zinderende apotheose in De Beukenkamp nog altijd niet uit de zorgen

PURMEREND - Even lijkt Mark Brugman zijn eigen jongensboek te schrijven. In zijn laatste zaalcompetitiewedstrijd voor BEP zorgt hij bij een 22-22 stand met twee afstandsschoten voor een schijnbaar zekere overwinning. In de laatste drie minuten komt tegenstander ZKV echter nog langszij (24-24) en hierdoor krijgt het seizoen voor BEP een staartje.

Door Jan Koning - 12-3-2017, 9:33 (Update 12-3-2017, 9:33)

Het is op voorhand al een gedenkwaardige avond in sporthal De Beukenkamp. Dat beseft ook Pien Lof, secretaris van BEP. ,,Hier is de historie van korfbal in Purmerend geschreven. Er...