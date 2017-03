Voor zaterdagelftal Volendam wordt het nu hard werken om in ieder geval de nacompetitie te halen

VOLENDAM - Eind januari filosofeerde Volendam-trainer Sander Middelbeek nog over een mogelijke interessante tweestrijd met koploper AFC, maar in zes weken tijd zijn die kansen tot nul gereduceerd. AFC wordt in een zetel naar de hoofdklasse gebracht, al had de ploeg uit Amsterdam zaterdag niet over geluk te klagen. Volendam maakte het AFC zeker na rust heel lastig, maar zoals zo vaak weigerden de oranjehemden de trekker over te halen. Wat resteerde was een onverdiende 0-1 nederlaag.

Door Hans Beemster - 12-3-2017, 9:14 (Update 12-3-2017, 9:14)

Zestien punten bedraagt het gat...