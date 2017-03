Tweevoudig Nederlands turnkampioen Leon Atherton (10) uit Edam blijft bescheiden

Foto Ella Tilgenkamp Leon Atherton in actie op de brug tijdens de training bij St. Mauritius

EDAM - Leon Atherton, zoon van een Britse vader en Nederlandse moeder, kroonde zich het afgelopen seizoen voor de tweede keer tot Nederlands jeugdkampioen op het onderdeel voltige. De tienjarige Edammer is een van de deelnemers aan de achtste finale van het Nederlands kampioenschap turnen die zaterdag plaatsvindt bij St. Mauritius in Volendam.

Door Jan Koning - 8-3-2017, 16:20 (Update 8-3-2017, 16:30)

Leon Atherton gaat ’op gym’ als hij zes jaar is. Zijn eerste stapjes zet hij in de gymzaal van De Beukers in Edam. Al snel vraagt een trainer van...