Markense international Kelly Zeeman krijgt haar revanche tegen Zweden

Archieffoto ANP/Olaf Kraak Kelly Zeeman (links vooraan met nummer 17) in actie bij een corner tegen Zweden op het olympisch kwalificatietoernooi van vorig jaar.

ALBUFEIRA - Winnen van Zweden. Voor voetbalster Kelly Zeeman (23) was het misschien wel het grootste doel tijdens de Algarve Cup in Portugal. Maandag werd dat doel bereikt. Met 1-0 wonnen de ’Oranje-leeuwinnen’ van Zweden.

Door Lisa Deen - 7-3-2017, 18:09 (Update 7-3-2017, 18:09)

Een week geleden was Zeeman al strijdlustig. „Ik wil sowieso winnen van Zweden, want die moeten we nog terugpakken”, verklaarde de Markense international.

Vorig jaar speelde Oranje immers met 1-1 gelijk tegen de Zweedse vrouwen. Erger nog, het gelijkspel betekende het einde van de olympische droom van de...