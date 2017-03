Vrouwen Kras/Volendam met groot machtsvertoon naar de titel

Foto Erik Rietman De vrouwen van Kras/Volendam vieren het kampioenschap met champagne, bloemen en een levensgrote beker.

VOLENDAM - Het was niet meer de vraag of de handbalsters van Kras/Volendam kampioen zouden worden, maar wanneer. Door het verlies van concurrent Geel Zwart kon zondag al de champagne worden ontkurkt. De kampioenswedstrijd tegen VZV 2 was er eentje zoals zovele dit seizoen: met groots machtsvertoon wonnen de Volendamse dames met 32-19.

Door Sonny Sier - 5-3-2017, 19:03 (Update 5-3-2017, 19:03)

Van zenuwen was nauwelijks sprake. Het duurde twaalf minuten voordat VZV het eerste doelpunt liet noteren. Toen had Volendam er inmiddels al acht in liggen.

,,Gezonde kriebels hadden we wel”,...