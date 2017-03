Ilpendam en Purmerend spelen een vermakelijk slechte derby

Foto Erik Rietman Een illustratief beeld voor het matige duel Ilpendam-Purmerend, met Bas Komen (links) en Thijs Verbij in een hoofdrol

ILPENDAM - Het kwalitatief lage maar zeer spannende duel tussen streekgenoten Ilpendam en Purmerend is zondag in een 1-0 overwinning voor de thuisploeg geëindigd.

Door Rik Bakker - 5-3-2017, 18:49 (Update 5-3-2017, 18:49)

Een zeer belangrijke overwinning voor de Ilpendammers, die hiermee zes punten afstand nemen van de Purmerenders en de tweede plek achter SDZ dus stevig in handen houden.

,,We maakten het onszelf wederom erg moeilijk”, vertelde Peter Lek na de nipte zege. ,,Het veld was natuurlijk dramatisch, en de wedstrijd was behoorlijk spannend tot het einde. We nemen nu afstand...