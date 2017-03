Purmersteijn acht punten los van de concurrentie

Foto Ella Tilgenkamp Rowin Mol van Purmersteijn is oppermachtig in de lucht.

PURMEREND - Purmersteijn heeft in de strijd om het kampioenschap prima zaken gedaan. Het won zelf dankzij een sterke tweede helft met 2-0 van DEM, en nam daarna verheugd kennis van het verlies van de twee concurrenten Hillegom en EDO. Op beide ploegen heeft de formatie van trainer Martin van Ophuizen nu acht punten voorsprong, maar er zijn nog wel negen duels te gaan.

Door Bouwe Meijn - 5-3-2017, 18:01 (Update 5-3-2017, 18:01)

,,En iedere wedstrijd is lastig, want ze willen allemaal van ons winnen. Of eigenlijk: niet verliezen, en daar...