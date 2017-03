Kras/Volendam wederom slachtoffer van spookgoal

ZWARTEMEER - Ze stonden al te hossen op het veld, de handballers van Kras/Volendam. Maar even daarna verging de spelers het lachen toen de gelijkmaker (27-27) van tegenstander Hurry Up toch binnen de speeltijd bleek te zijn gevallen, zo oordeelde de wedstrijdleiding.

Hierdoor hielden de Volendammers zaterdagavond ’slechts’ één punt over aan de eerste wedstrijd in de nacompetitie om de landstitel. En dat terwijl de scheidsrechters in eerste instantie oordeelden dat de goal van Hurry Up niet binnen de tijd was. Na...