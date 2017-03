Loon Lions steviger op de tweede plaats na overtuigende winst op concurrent Grasshoppers

KATWIJK - Na drie potjes tegen verreweg de zwakste ploegen in de eredivisie was het zaterdag aan Loon Lions om te tonen waar de ploeg echt staat. Het antwoord liet aan duidelijkheid niets te wensen over, want Grasshoppers werd in Katwijk met liefst 44-71 teruggewezen.

Daarmee komt de Landsmeerse formatie steviger op de tweede plaats achter de ongenaakbare koploper Lekdetec.nl. Grasshoppers volgt op twee punten. Die tweede plaats is belangrijk gezien het grotere thuisvoordeel in de play-offs ten opzichte van de nummer drie in de reguliere eindrangschikking.

Lions schoot uit de startblokken met een 0-12 voorsprong. Deze kreeg mede gestalte dankzij driepunters van Charlotte van Kleef (topscorer met 23 punten), Beau Baars (zij maakte elf punten) en Tanya Bröring. Uiteindelijk werden Grasshoppers in het hele eerste kwart maar drie puntjes gegund: 3-16.

Het wachten was op een tegenstoot van de thuisclub. Die kwam er echter nauwelijks. Grasshoppers kon een klein beetje inlopen, maar tegen de rust nam Lions toch weer meer afstand. Halverwege leidde de landstitelhouder met 17-33 tegen de vice-kampioen van vorig jaar.

In het derde kwart hield de Landsmeerse ploeg de verdediging weer potdicht. Zes schamele puntjes werden Grasshoppers gegund. Lions zelf ging vrolijk door met scoren, waardoor bij het ingaan van het laatste kwart een geruststellende 23-49 voorsprong op het bord stond.

Dat laatste kwart was verreweg het productiefste van de thuisclub. Met 22 punten werd de score van de eerste drie kwarten zo’n beetje verdubbeld. Toch slaagde Grasshoppers er ook niet in om deze periode te winnen, want Lions maakte er 23. De winst werd nog extra onderstreept door twee driepunters van Van Kleef in de slotfase en eentje van Baars.

Komende zaterdag speelt Lions al om 17 uur (anders dan het gebruikelijke tijdstip van 19.30 uur) thuis tegen Den Helder. Die ploeg staat momenteel vierde en voert een strijd met Binnenland (vijfde op twee punten) om de laatste plek in de play-offs.