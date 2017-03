Volendam tegen Montfoort erop, maar niet erover

VOLENDAM - In de strijd om de tweede plek achter het ongenaakbare AFC deed Volendam zichzelf zaterdag tekort. In een zwakke wedstrijd tegen middenmoter Montfoort ging de ploeg na een tumultueuze slotfase met 1-2 onderuit.

Door Sander Kruissink - 5-3-2017, 9:07 (Update 5-3-2017, 9:07)

,,Ik denk dat ik geen tweede helft ga kijken, want ik vind er geen kloot aan’’, zei een Volendam-supporter in de rust tegen een ander. Die gedachte zal bij meerdere aanhangers door het hoofd gespookt hebben, want van de eerste helft bleef de toeschouwers vooral het vele...