Edwin Keizer: ’Oosthuizen leuke dorpsclub met goede accommodatie’

VOLENDAM - ,,Een leuke dorpsclub met een prima accommodatie voor het niveau waarop het eerste elftal speelt.’’ Aldus kwalificeert Edwin Keizer de vereniging Oosthuizen, waar hij komend seizoen als hoofdcoach aan de slag zal gaan.

Door Hans Swierstra - 3-3-2017, 17:00 (Update 3-3-2017, 17:00)

Het mag een verrassende verbintenis heten, want Keizer was nog niet zo heel lang geleden oefenmeester in de zaterdaghoofdklasse en staat te boek als een uiterst gedreven coach. ,,Fanatiek zal ik altijd blijven’’, zegt hij. ,,Ook bij het zaterdagteam van Volendam was ik al fanatieker dan mijn...