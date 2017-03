Definitieve data kwartfinales Purmersteijn en Volendam

PURMEREND - De data van de districtsbekerwedstrijden in de kwartfinale voor Purmersteijn en het zaterdagelftal van Volendam zijn definitief vastgesteld.

Zondageersteklasser Purmersteijn treedt op woensdag 22 maart in eigen huis aan tegen het zaterdagteam van Ajax, dat in de competitie uitkomt in de hoofdklasse. De wedstrijd in Purmerend begint die avond om 20 uur.

Pas een week later speelt zaterdageersteklasser Volendam tegen zondaghoofdklasser ADO’20. Het duel in Heemskerk wordt op woensdag 29 maart om 20 uur gespeeld.

De winnaars van de kwartfinales verzekeren zich van een plek in de voorronde van het landelijke KNVB-toernooi van volgend seizoen.

De halve finales in het districtsbekertoernooi worden rond Pasen afgewerkt. De eindstrijd staat gepland voor zaterdag 20 mei.