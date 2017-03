Purmersteijn loot thuiswedstrijd tegen zaterdagteam Ajax; Volendam-zaterdag op bezoek bij ADO’20

OUDORP - De voetballers van Purmersteijn spelen in de kwartfinale van de districtsbeker thuis tegen zaterdaghoofdklasser Ajax. De zaterdagploeg van Volendam moet op bezoek bij de Heemskerkse zondaghoofdklasser ADO’20.

Door Hans Swierstra - 2-3-2017, 22:23 (Update 2-3-2017, 22:28)

De loting voor de kwartfinales werd donderdagavond in het clubhuis van Kolping Boys in Oudorp verricht door Thijs Sluijter, trainer van ADO’20 en oud-profspeler van onder meer FC Volendam. Hij koppelde zijn eigen ploeg, die even daarvoor Kolping Boys had uitgeschakeld (0-1), dus thuis aan de Volendammers. Als laatste duel rolde Purmersteijn-Ajax eruit.

Hoe zwaar de loting ook is voor beide clubs uit de regio Waterland, zij zijn slechts een overwinning af van het landelijke KNVB-bekertoernooi van volgend seizoen. De clubs die de halve finale halen, mogen namelijk uitkomen in de eerste voorronde van dit bekertoernooi.

De andere twee kwartfinales gaan tussen EDO-zondag en Swift-zaterdag en de winnaar van De Zouaven-De Bilt (dat duel wordt woensdag gespeeld) en Altius.

De wedstrijden worden afgewerkt tussen dinsdag 21 maart en donderdag 23 maart. ADO’20-Volendam zal een week later worden gepland wegens competitieverplichtingen van de Heemskerkers op 23 maart.