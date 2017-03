Keeper Jack Steur van ZVV Volendam is klaar voor eredivisie

Archieffoto Fotostudio Beemster/Wim Egas Jack Steur verricht een redding in de bekerwedstrijd tegen Veerhuys.

VOLENDAM - Nog één lastige klip omzeilen en ZVV Volendam kan een terugkeer naar het hoogste zaalvoetbalniveau niet meer ontgaan. Verslaat de ploeg van coach Hjalmar Hoekema vrijdagavond in sporthal Opperdam het Helderse Zeemacht, dan is de concurrentie in de eerste divisie A vijf speelronden voor het einde op minimaal vijf punten gezet.

Door Hans Swierstra - 2-3-2017, 20:03 (Update 2-3-2017, 20:03)

Keeper Jack Steur verwacht dat Zeemacht, dat momenteel tweede staat op vier punten (White Stones staat weer een punt daarachter), verslagen zal worden. ,,Wij hebben alleen nog maar gewonnen...