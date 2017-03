Edwin Keizer nieuwe trainer van Oosthuizen

OOSTHUIZEN - Voetbalvereniging Oosthuizen heeft voor komend seizoen Edwin Keizer vastgelegd als hoofdtrainer.

De 49-jarige Volendammer was in het verleden werkzaam voor onder meer ZOB, Marken, Volendam-zaterdag en EVC. Bij die laatste club nam Keizer vorig jaar afscheid, omdat hij zich op de zaterdagen moeilijker kon vrijmaken. Zijn zoon speelt namelijk in de jeugd van FC Volendam en aangezien de wedstrijden door heel Nederland zijn, wordt door die club voor het vervoer een beroep gedaan op de ouders.

Met zijn functie bij zondagvijfdeklasser Oosthuizen, waar Keizer André Teuling zal opvolgen, is dat straks prima te combineren.