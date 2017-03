Kunstrijdster Daisy Vreenegoor maakt met nationale juniorentitel sensationele comeback na voetoperaties

Daisy Vreenegoor met haar gouden NK-medaille.

MONNICKENDAM - Nog maar acht maanden geleden onderging kunstrijdster Daisy Vreenegoor een operatie aan beide voeten. Twijfels over haar comeback kende de negentienjarige Monnickendamse niet. En terecht, want afgelopen zondag kreeg zij op de ijsbaan in Den Haag de gouden medaille omgehangen als Nederlands juniorenkampioene.

Het is een sensationeel succesverhaal van een topsporter met een enorme drive. Een veelbelovende carrière als kunstschaatsster leek te stranden, maar Daisy Vreenegoor bleef voortdurend in haar ambities geloven. In een monoloog blikt ze terug op de...