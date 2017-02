Loon Lions draait met bijna honderd punten warm voor het echte werk

UTRECHT - Na het makkie tegen Rotterdam volgde voor Loon Lions zaterdag het tweede ’opwarmpotje’ voordat de serieuze tegenstanders in de eredivisie zich weer zullen melden. In Utrecht werd Amazone, dat nog een flink stuk zwakker is dan de opponent van een week eerder, eenvoudig met 38-91 aan de kant geschoven door de Landsmeerse basketbalsters.

Zaterdag gaat Lions op bezoek bij Grasshoppers in Katwijk. Beide ploegen delen op dit moment de tweede plaats achter koploper Lekdetec. Zeker van de play-offs zijn beide nog niet, al staan Binnenland en Den Helder, die om plek vier strijden, inmiddels wel al op zes punten van het duo dat vorig seizoen de strijd om de landstitel uitvocht.

Na Grasshoppers treft Lions achtereenvolgens de concurrenten Den Helder (thuis), Lekdetec (uit) en Binnenland (thuis), waarna het de competitie afsluit tegen de onderste drie Royal Eagles, Rotterdam (beide uit) en Amazone (thuis).

Laatstgenoemd team vormde zaterdag geen partij voor de regerend landskampioen, die akelig dicht in de buurt van de honderd punten kwam. De Landsmeerse vrouwen schoten dan ook met scherp.

Kim Hartman zette de toon door de eerste dertien punten voor haar rekening te nemen. Uiteindelijk waren er liefst negentien van haar hand in het hele eerste kwart, dat in 12-25 eindigde. De stand werd door beide ploegen zo’n beetje verdubbeld in het tweede speldeel, waarna een 22-48 ruststand het gevolg was.

In het derde kwart scoorde Lions vrolijk verder, terwijl de Utrechtse vrouwen slechts zes puntjes produceerden: 28-68. Daarna maakte Lindsay Pengel zeven punten op rij en stopte de teller als gezegd pas bij 91.

Kim Hartman werd topscorer met 31 punten, een aantal dat ze nooit eerder in de eredivisie in één wedstrijd haalde. Fieke Ligthart droeg negentien punten bij aan de score en Pengel maakte er veertien. Ook deze score werd op het hoogste nationale niveau door de jongeling nog niet eerder bereikt.