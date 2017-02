DZS diep in de problemen na afstraffing door Reiger Boys

NECK - De inhaalwedstrijd tussen DZS en Reiger Boys was op papier interessant. Sinds de beslissingswedstrijd om het kampioenschap in de vierde klasse A in 2014 bestaat er een vriendschappelijke band met een gezonde portie rivaliteit tussen de beide clubs. Maar na de 0-7 oorwassing had het duel wat de Neckers betreft best op papier afgehandeld mogen worden.

Door Sander Kruissink - 26-2-2017, 9:31 (Update 26-2-2017, 9:31)

Er was geen carnaval nodig voor de kater die de wedstrijd achterliet in Neck en omstreken. Mede omdat het onderlinge verschil voor de wedstrijd...