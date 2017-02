NEA Volharding pakt uit in mei

Fragment uit de lange historie van NEA Volharding: een sponsorloop in het jaar 1988

PURMEREND - Zoals bekend bestaat atletiekvereniging NEA Volharding op 16 mei honderd jaar. Uiteraard zal de Purmerendse het eeuwfeest op grootse wijze gaan vieren. Inmiddels is het jubileumprogramma bekend.

Eeuwfeest Purmerendse atletiekclub staat bol van de activiteiten

De festiviteiten gaan op zondag 7 mei van start met een koppelestafette (100x400 meter) voor bedrijven en verenigingen uit de regio. Ieder team loopt honderd keer een 400 meter, uiteraard door voortdurende afwisseling van lopers. De start van de koppelestafette is om 13.30 uur en wordt voorafgegaan door de officiële opening van de feestweek. Er wordt begonnen met een defilé van alle deelnemende teams. Tijdens de loop worden de deelnemers ondersteund door de klanken van een dweilorkest. Bedrijven en verenigingen kunnen zich opgeven per e-mail: sponsorcommissie@avnea.nl.

Dafne Schippers

Op woensdag 17 mei wordt, met hulp van leerlingen van het Da Vinci College, een atletiekdag gehouden voor tweehonderd leerlingen van de basisscholen in Purmerend. Kinderen uit de groepen 4 tot en met 8 kunnen rekenen op een gezellige en sportieve dag, waarbij ze in aanraking komen met verschillende onderdelen van de atletieksport. Misschien wordt er wel een nieuwe Dafne Schippers ontdekt.

Jubileumloop

Naast speciale activiteiten voor de leden van NEA Volharding is er op donderdag 18 mei een jubileumloop op en rond de baan aan de Flevostraat 249. De afstanden die gelopen kunnen worden, zijn 2,5 kilometer, 5 kilometer, 7,5 kilometer en 10 kilometer. Het is ook mogelijk om in teamverband te lopen. Informatie over inschrijving zal te vinden zijn op de website www.avnea.nl

Daar kunnen mensen zich ook aanmelden voor de reünie voor oud-leden, die op zaterdag 20 mei plaatsvindt. Inmiddels hebben zich al veel reünisten aangemeld. De organisatie is echter nog altijd op zoek naar oud-leden. Behalve via de website kunnen mensen zich schriftelijk aanmelden via een bericht met adresgegevens naar: Reüniecommissie, Postbus 1298, 1440 BG Purmerend. Het jubileumprogramma wordt diezelfde dag ’s avonds afgesloten met een grote feestavond in P3.