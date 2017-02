Purmerendse jeugdvoetballers klussen met teamgenoten van Hollandia voor Italiaanse droom

Het JO15-team van Hollandia met Purmerendse inbreng.

PURMEREND - De Purmerendse jeugdvoetballers Ferris Camron, Yaro Hirasingh, Ted van Dijk, Huub Schuurman en Senna den Dunnen willen graag met hun team van het Hoornse Hollandia naar een toernooi Italië. Met klusjes hopen zij hun droomtrip te realiseren.

Behalve dat de spelers van Hollandia JO15 drie keer in de week trainen en in het weekeinde een wedstrijd spelen, hebben zij de afgelopen maanden de handen ook buiten het veld flink uit de mouwen gestoken. De ploeg neemt het over twee maanden tijdens een internationaal toernooi op tegen clubs als Juventus, AS Roma, Paris Saint-Germain en Espanyol en om hun ouders niet te veel op kosten te jagen voor deze trip proberen de voetballers zoveel mogelijk van de kosten zelf te betalen.

Deelname aan het Stefano Gusella Memorial Tournament in het Italiaanse Turijn kost de JO15 zo’n tienduizend euro. Om hier zelf aan bij te dragen heeft de ploeg de afgelopen maanden al bollen geplant, op een rommelmarkt gestaan, een voetbalpool opgezet rond de eigen competitie en gecollecteerd.

Het leverde de koploper van de tweede divisie al zo’n zeventienhonderd euro op. Een mooi bedrag, maar de voetballers hopen op meer. En dus zijn zij op zoek naar donateurs en sponsoren. De Purmerenders en hun mede-Hollandianen zijn bereid tot het leveren van een wederdienst in de vorm van klusjes. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de ploeg via een e-mail aan de elftalbegeleider: m.brinkmann@quicknet.nl. Wie gewoon een donatie wil doen, kan deze storten op IBAN-nummer NL31 RABO 0376 8787 38 ten name van Stichting Voetbalschool Hollandia, onder vermelding van ’Toernooi Hollandia JO15-1’.