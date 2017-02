Puntenverlies Purmerend door niet te passeren doelman

Foto Erik Rietman Youri Nederlof legt aan voor een doelpunt, maar dit zal ten onrechte niet worden toegekend.

PURMEREND - In een enerverend duel vol kansen lukte het Purmerend zondag niet om afstand te nemen van concurrent Zaandijk. Het bleef 1-1.

Door Rik Bakker - 19-2-2017, 19:56 (Update 19-2-2017, 19:56)

,,Een dikverdiende uitslag”, vonden wat Zaandijk-aanhangers. Zij bedoelden dit vermoedelijk sarcastisch, gezien het tiental kansen dat Purmerend onbenut liet. Iemand die daarbij veelvuldig in beeld kwam was aanvaller Youri Nederlof, die enorm sterk opereerde op het veld. Zijn krachtige fysiek in combinatie met de nodige souplesse zorgde ervoor dat iedereen om hem heen beter ging voetballen. Hij en tevens...