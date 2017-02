Paal, lat én naderend feestje staan succes Beemster danig in de weg

Foto Erik Rietman Daan Döderlein (wit shirt) komt in botsing met DTS’er Jeffrey Rispens.

MIDDENBEEMSTER - Uit z’n hum - zacht uitgedrukt - was trainer Johan Rutz na afloop van het duel van Beemster met DTS. ,,Het mogelijk behalen van een periodetitel speelde bij het team zeker mee’’, droeg de oefenmeester als een van de redenen aan voor de 2-5 pandoering.

Door Gideon Smit - 19-2-2017, 18:58 (Update 19-2-2017, 18:58)

En dat terwijl de coach zelf niet bezig was met een naderend succesje. Sterker nog: degradatie voorkomen was nog altijd de eerste prioriteit aan de Insulindeweg. Rutz koos er in de voorbereiding nadrukkelijk voor de...