Kras/Volendam-coach Konitz blij met poule met Hurry Up, Bevo en E&O

PANNINGEN - Derde, vierde of vijfde worden. Daar draaide het om, zaterdag in Panningen. Kras/Volendam won van Bevo (25-33) en eindigde als derde Nederlandse ploeg in Bene-League.

Door Ingrid Lemmens - 19-2-2017, 17:50 (Update 19-2-2017, 17:52)

Volendam-trainer Piotr Konitz glunderde. Hij was terug in de sporthal waar hij zeven jaar geleden voor het laatst aan het roer stond als trainer van Bevo. Dat ze in Limburg de Poolse oefenmeester nog lang niet zijn vergeten, getuigde van de vele omhelzingen. „Ik heb hier zo’n fantastische tijd gehad. Het publiek is geweldig, de...