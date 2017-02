Monnickendam laat ZCFC in de tweede helft ontsnappen

MONNICKENDAM - Als je wilt meedoen in de strijd om het kampioenschap, moet je thuis natuurlijk winnen van een middenmoter. Dus moest Monnickendam zaterdagmiddag drie punten pakken in de thuiswedstrijd tegen ZCFC. Dat liet de ploeg echter na. Het verloor na een 2-0 voorsprong met 2-3, tot teleurstelling van een na afloop aangeslagen trainer Ab Persijn.

Door Bouwe Meijn - 19-2-2017, 12:22 (Update 19-2-2017, 12:22)

,,Het positiespel is normaal gesproken onze kracht, maar dat ontbrak deze keer. En we bewogen te weinig. Dus is de winst van ZCFC verdiend”, gaf de...