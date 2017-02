Marken wijst slap EVC voor de rust gedecideerd terug

MARKEN - In de rust donderde het flink in de kleedkamer van EVC. De Edammers liepen er tegen Marken als figuranten bij en mochten nog blij zijn dat de thuisploeg uit de vele kansen slechts twee keer had gescoord. Na rust verdiende EVC een doelpunt, maar het slotakkoord was voor Marken: 3-0.

Door Hans Beemster - 19-2-2017, 12:21 (Update 19-2-2017, 12:21)

,,Wij speelden voor rust dramatisch. Je moet je toch kunnen opladen voor een dergelijke wedstrijd. Hier keek ik de hele week al naar uit. Na rust was er wel inzet...