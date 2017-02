Makkelijk avondje voor Loon Lions

LANDSMEER - De vrouwen van Loon Lions hadden zaterdag een makkelijk avondje tegen Rotterdam. De Landsmeerse ploeg won met 62-33.

Het was een verplicht nummertje. Immers, de Rotterdammers staan voorlaatste in de eredivisie en hebben hun zes puntjes alleen maar behaald in drie duels met het nog zwakkere Amazone.

Lions blijft de tweede plaats delen met het Katwijkse Grasshoppers. De marge met nummer vijf Den Helder - de eerste plek buiten de play-offs - bedraagt zes punten.

Overigens startte Lions niet al te overtuigend. Na een kwart mocht Rotterdam bij 14-10 nog hopen op een draaglijke nederlaag. Daarna namen de Landsmeerse vrouwen wel vast een voorschot op de zege. De bezoekende club scoorde slechts zven puntjes en keek halverwege het duel tegen een 35-17 achterstand aan.

Niettemin mocht Rotterdam zich erop beroepen dat het winnaar was van het derde wedstrijddeel. Lions verdedigde niet al te best en stond toe dat de Zuid-Hollanders twee puntjes terug wonnen: 45-29.

Met 17-4 was het laatste kwart weer overduidelijk voor Lions. Charlotte van Kleef en Lindsay Pengel waren de aanjagers in deze periode en het slotakkoord kwam van Lauren Metz.

Fieke Ligthart werd topscorer met twaalf punten. Van Kleef maakte er elf. Tanya Bröring en Kim Hartman (beiden tien) kwamen eveneens in de dubbele cijfers.