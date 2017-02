Hockeytalent Noor de Baat (16) van hoofdklasser Amsterdam doet ’ontwikkelingshulp’ in Zambia

Noor de Baat te midden van enkele Zambiaanse jeugdhockeyers.

BROEK IN WATERLAND - Na haar Zambiaanse avontuur besefte hockeyster Noor de Baat eens te meer dat we het in Nederland toch wel heel goed hebben. Het jonge talent uit Broek in Waterland mocht een week lang mee op reis met het eerste damesteam van Amsterdam naar Zambia en keek haar ogen uit in het Afrikaanse land. ,,Het leven is daar heel eenvoudig, maar de mensen zijn met weinig tevreden. Ze zijn ook allemaal heel vriendelijk en blij”, benadrukt De Baat.

Door Hans Beemster - 20-2-2017, 16:00 (Update 20-2-2017, 16:00)