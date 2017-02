Kras/Volendam worstelt zich naar kwartfinale beker

NIEUWEGEIN - De handballers van Kras/Volendam hebben zich ten koste van Nieuwegein geplaatst voor de kwartfinale van de NHV-beker. De uitwedstrijd werd met 20-25 gewonnen, maar makkelijk ging het bepaald niet.

Nieuwegein komt uit in de eerste divisie - waarin het dit seizoen bijvoorbeeld nog verloor van Volendam 2 - maar tot tien minuten voor tijd leidde de thuisclub brutaal met 16-13. Pas daarna stelde de ploeg van coach Piotr Konitz orde op zaken.

Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat het zo’n zware bevalling zou worden. Na vijf minuten leidde Volendam ’gewoon’ met 1-5. Daarna miste de ploeg veel kansen, waardoor de gastheren tot op een treffer konden naderen. De Volendammers herstelden zich en maakten er weer een gat van vijf punten van, maar Nieuwegein kreeg opnieuw de geest en maakte in de slotseconden van de eerste helft 11-11. Daarna ging de ploeg door, maar de 16-13 voorsprong bracht de nodige nervositeit met zich mee. Volendam bleef rustig en werkte zich over het dode punt heen, ook doordat de krachten bij Nieuwegein wegvloeiden.

Topscorer bij Volendam was Jan Josef. Hij maakte er zeven.

Zaterdag speelt Volendam in Panningen de laatste wedstrijd in de Bene-League tegen Bevo. Een belangrijk treffen, want na deze competitieronde wordt naar aanleiding van de posities op de ranglijst de nacompetitie van de eredivisie in twee poules verdeeld.