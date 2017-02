MS weerhoudt Johan van Etten uit Graft er niet van om fanatiek te blijven sporten

Foto Martin de Haan Johan van Etten: ,,Meedoen aan de Paralympische Spelen zou heel gaaf zijn.’’

GRAFT - Hij was een fervent hardloper en stond op de startlijst van menige obstacle run. En toen doemde plotseling die immense, fysieke hindernis op. Maar ook na de diagnose MS bleef Johan van Etten fanatiek sporten. De 32-jarige inwoner van Graft bekwaamde zich in het indoorroeien, pakte op zijn eerste NK meteen zilver en werd vorige week zesde op het EK in Parijs. Het verhaal van een doorzetter.

Door Judit de Redelijkheid - 17-2-2017, 16:00 (Update 17-2-2017, 16:30)

,,In 2009 ben ik fanatiek gaan sporten. Door een weddenschap onder collega’s. Ik...