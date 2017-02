Tijs Schipper kijkt uit naar terugkeer bij ’zijn’ Marken

Archieffoto Orange Pictures/Arnold Verkade Tijs Schipper (rechts) op de bank met Arnold Klein, met wie hij een tweemanschap vormt bij Spakenburg.

MARKEN - Voetbaltrainer Tijs Schipper had dit seizoen ingezet op een ’sabbatical’, maar de 55-jarige Marker hoefde begin dit jaar niet lang na te denken toen Spakenburg hem benaderde om de competitie als interim-trainer af te maken bij de tweededivisionist. Komend seizoen staat hij aan het roer bij zijn ’cluppie’ Marken, waar hij Martin Boes opvolgt. „Ik vind het trainerschap nog zó leuk. Er is een goede visie bij Marken en er zit naar mijn mening nog veel rek in. Het is toch prachtig om iets neer te zetten bij mijn club. De eerste klasse ligt binnen bereik”, is Schipper overtuigd.

Door Hans Beemster - 15-2-2017, 15:20 (Update 15-2-2017, 15:30)

