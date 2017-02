Meestertitel lonkt voor laatbloeier Yong Hoon de Rover

Foto Warner de Weerd Yong Hoon de Rover doet een zet namens Purmerend tegen de Duitse nationaal meester Bernhard Stillger van Voerendaal..

PURMEREND - Hij is de man van de stille zetten. Iemand die geluidloos een stuk van het schaakbord licht, om die tergend langzaam een paar vlakken verderop weer neer te zetten. Die bewuste trage handelingssnelheid zien zijn tegenstanders als een waarschuwing voor het inzicht in schaakstrategie van Yong Hoon de Rover.

Door Warner de Weerd - 14-2-2017, 17:00 (Update 14-2-2017, 17:00)

De afgelopen jaren is de nieuwe kopman van schaakclub Eggert Purmerend echter ook in tactisch opzicht een stuk sterker geworden. De beloning in de vorm van de internationale meestertitel lonkt nu...