Clubicoon Jaap Schilder (67) van Kras/Volendam overleden

HANDBAL - Op 67-jarige leeftijd is bestuurslid en clubman pur sang Jaap Schilder (De Bok) van Kras/Volendam overleden.

Mede dankzij zijn grote inzet is Kras/Volendam uitgegroeid tot een van de grootste handbalverenigingen van Nederland. Schilder werkte het liefst op de achtergrond, maar hij is van onbeschrijflijke waarde geweest voor de vereniging. Zo was Schilder een grote inspirator van de professionalisering van het handbal in Volendam. Samen met voorzitter Piet Kes legde hij met schoonmaakbedrijf Succes de benodigde financiële en materiële basis om van Kras/Volendam een waar handbalbolwerk te maken: eerst in Noord-Holland, vervolgens in Nederland en daarna ook in de Benelux. Hij heeft derhalve een groot aandeel gehad in de vele prijzen die de club sinds 2005 won.

Als zoon van een caféhouder hadden de kantines van de sporthallen Opperdam en De Seinpaal Schilders grootste aandacht. Hij was ook intensief betrokken bij de plannen voor de realisatie van de vernieuwde Opperdam. Daarnaast stond hij aan de basis van de oprichting van Stichting Sport-Koepel in 2009.