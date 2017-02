Kras/Volendam op de ’hotseat’, maar hoe lang?

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas Volendammr Jan Josef lost een schot, zwaar gehinderd door de Belg Wout Winters.

VOLENDAM - Virtueel is hij in handen van Kras/Volendam; de begeerde vierde plaats onder de Nederlandse ploegen in de Bene-League. Goed nieuws zou je zeggen, ondanks de 27-33 nederlaag tegen Achilles Bocholt afgelopen zaterdag. Toch is er vrijwel niemand die zijn geld inzet op de kans dat de Volendammers ook na komend weekeinde op de ’hotseat’ zitten.

Door Sonny Sier - 12-2-2017, 17:22 (Update 12-2-2017, 17:22)

De clichés vlogen je de laatste weken om de oren bij Volendam. Handballers en trainers beweerden stuk voor stuk met droge ogen zich niet bezig...