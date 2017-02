Goed begin is halve werk voor Loon Lions

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas Tanya Bröring was goed voor dertien punten tegen Royal Eagles.

LANDSMEER - Een goed begin is het halve werk, blijkt ook zaterdag weer in de wedstrijd van Loon Lions tegen Keus/Royal Eagles. Door een 12-0 run in het eerste kwart slaan de basketbalsters uit Landsmeer een gat dat de bezoekers niet meer weten te dichten. Na vier keer tien minuten kan er een 54-40 overwinning in de boeken.

Door Jan Koning - 12-2-2017, 15:00 (Update 12-2-2017, 15:00)

Door afwezigheid van hoofdcoach Molly McDowell wegens privéredenen neemt Johan Kaal de honneurs waar op de bank, met naast zich assistent-coach Marlous Nieuwveen. Die...