ZVV Volendam heeft na winst op WS titelkansen in eigen hand

Foto Martin de Haan Egmonder Jesper de Vré (wit shirt) ziet zijn inzet op de paal gaan en daarna voorlangs. Links ligt Volendammer Maurice Buys op de grond, rechts keeper Jack Steur.

EGMOND AAN ZEE - In een rechtstreekse confrontatie met concurrent White Stones hebben de zaalvoetballers van ZVV Volendam vrijdagavond een belangrijke slag geslagen in de eerste divisie A. De ploeg van coach Hjalmar Hoekema won de topper in Egmond aan Zee met 1-2.

De Volendammers hebben de titelkansen nu weer geheel in eigen hand. Op de ranglijst volgt Zeemacht op vier punten van de Volendammers, maar de Helderse ploeg speelde een duel meer. White Stones heeft vijf punten minder, maar de Egmonders hebben nog een achterstallige uitwedstrijd tegen Kondo Budjang tegoed. Overigens treffen Zeemacht en WS elkaar komende vrijdag in Den Helder.

Vorig jaar in de nacompetitie en dit seizoen in de eerste divisie gaf Volendam veel druk in de confrontaties met WS, maar werd telkens verloren. ,,Hoewel ik blijf zeggen dat we in twee van die drie wedstrijden de betere ploeg waren, hadden we nu besloten anders te gaan spelen. Dat wil zeggen: wat meer inzakken en verdedigen rond de middenlijn’’, aldus Hoekema. ,,Eenmaal in balbezit kwamen we zelf wel moeilijk aan voetballen toe. De wedstrijd verdiende dan ook niet de schoonheidsprijs.’’

In een goedgevulde hal zagen de toeschouwers voor de rust geen doelpunten. In de tweede helft brak Volendam, waar keeper Jack Steur uitblonk, de score open. Na een onderschepping kwam de bal bij Johan Mühren, die hoog in de touwen de 0-1 binnenschoot. Ook de 0-2 viel uit een interceptie. Danny Tol besloot zelf door te gaan en passeerde WS-doelman Dennis Pluijmers tussen de benen door. Tegen het einde verkleinde Mitchell Zwart de marge, maar een punt zat er niet meer in voor de gastheren.