Purmersteijn-speler Ruben Adney: ’Van paniek is bij ons geen sprake’

Archieffoto Erik Rietman Ruben Adney (rechts): ,, Je kunt niet altijd frivool voetballen.’’

PURMEREND - Het kampioenschap van Purmersteijn leek een kwestie van tijd te gaan worden, maar door de twee onverwachte nederlagen tegen FC Legmeervogels en Fortuna Wormerveer is de spanning in de top van de eerste klasse weer een beetje teruggekeerd. Toch hoeven de Purmerendse supporters volgens reserve-aanvoerder Ruben Adney niet te wanhopen.

Door Hans Beemster - 9-2-2017, 16:00 (Update 9-2-2017, 16:00)

,,Qua uitslagen was het een teleurstelling, qua spel niet. We speelden op dezelfde manier als voor de winterstop, maar vergaten de kansen te benutten. Van paniek is helemaal geen sprake....