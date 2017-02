Parasnowboarder Chris Vos prolongeert ook wereldtitel op banked slalom

BIG WHITE - Na het goud op de boardercross heeft parasnowboarder Chris Vos in het Canadese Big White ook op de banked slalom zijn wereldtitel geprolongeerd.

De achttienjarige inwoner van Noordbeemster had niet gerekend op deze dubbel, maar er uiteraard wel op gehoopt. ,,Natuurlijk train ik hard, maar dat doen de andere atleten ook. En omdat ik de titels verdedigde, creëerde dat een hoog verwachtingspatroon en dus ook druk’’, verklaarde Vos na afloop.

Na de barre kou tijdens de boardercross scheen er een zonnetje bij de wedstrijden op de banked slalom, een race met vooral kombochten en nu ook nog een halfpipe. ,,Het is compleet anders dan de boardercross. Er is meer techniek voor nodig. Ik ben blij dat deze dagen achter de rug zijn, want ik ben vooral nu moe.’’

Met zijn dubbele goud zal Vos worden voorgedragen voor deelname aan de Paralympics volgend jaar in Zuid-Korea.