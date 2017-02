Oud-profvoetballer Henk Medik, aanstaand voorzitter van EVC: ’Ik ben niet van de mailtjes en de apps’

Foto Ella Tilgenkamp Henk Medik: ,,Er zitten gouden krachten in het huidige bestuur, maar ze zeggen zelf dat ze geen verstand van voetbal hebben.’’

EDAM - Hij moet officieel nog benoemd worden als voorzitter, maar Henk Medik (63) is nu al dwingend aanwezig. Met de ex-prof heeft zaterdagtweedeklasser EVC een voetbaldier in huis gehaald. Een praktijkman die zich niet van wollig taalgebruik bedient, maar louter in heldere voetbaltaal spreekt en denkt. De Edammer wil zijn club op alle niveaus weer zien stralen. „Ik doe dit uit pure noodzaak, anders had ik het twintig jaar terug al gedaan. EVC is mijn cluppie. De vereniging moet vooral op voetbalgebied gereanimeerd worden”, benadrukt Medik.

Door Hans Beemster - 8-2-2017, 16:00 (Update 8-2-2017, 16:00)