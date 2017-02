Prachtig doelpunt van Purmerland-speler Sander Kokmeijer is hit op internet [video]

PURMERLAND - Het wonderschone doelpunt, waarmee Purmerland-voetballer Sander Kokmeijer zondag zijn ploeg naar 2-1 schoot tegen SDOB, is een enorme hit op internet.

Door Hans Swierstra - 7-2-2017, 13:14 (Update 7-2-2017, 14:30)

Verslaggever Gideon Smit van het Noordhollands Dagblad/Dagblad Waterland leek te hebben aangevoeld dat er een bijzonder moment aankwam. Bij een corner van de thuisclub zette hij de camera van zijn telefoon aan. Een lucky shot, zo blijkt achteraf.

Na wat duw- en trekwerk in het strafschopgebied werd de hoekschop genomen. Deze leek te worden afgeslagen, maar Kokmeijer nam de bal fraai op zijn pantoffel.

Op het filmpje is te zien hoe de bal schitterend in het doel verdwijnt. Smit besloot de beelden op internet te zetten en sinds zondagavond is het ’los’ gegaan. Op dumpert.nl liep het aantal views van het fragment (te vinden via ’amateur doelpunt van het weekend’) gisteren al richting de 200.000 en ook op de Facebookpagina De Kelderklasse gaat het hard.

,,Ik zit zelf niet op Facebook, maar ik kreeg al snel allerlei reacties’’, vertelt Kokmeijer, de maker van de veelbekeken goal. ,,Nee hoor, ik ben nog niet benaderd door hoofdklassers. Maar het brengt heel wat teweeg en zo vaak komt het al niet voor dat ik scoor. Het filmpje is in ieder geval goed getimed, precies van de juiste kant.’’

De verdediger keek voor de zekerheid ook maar even naar het RTL7-programma Voetbal Inside, waar ook nog wel eens opmerkelijke fragmenten uit alle geledingen van de voetbalwereld worden getoond. ,,Hij kwam helaas niet voorbij. Misschien vrijdag wel’’, lacht de 28-jarige Purmerland-speler.

Met zijn doelpunt - daarna werd het ook nog 3-1 - zette hij het elftal op het juiste spoor. ,,Los van alles is dat natuurlijk het belangrijkste. We doen nu weer mee in de top drie en dat is ook het streven van dit seizoen. Hopelijk kunnen we via de nacompetitie promoveren.’’