Tijs Schipper keert terug als coach bij Marken

MARKEN - Voetbaltrainer Tijs Schipper heeft vanaf komend seizoen de selectie van zaterdagtweedeklasser Marken onder zijn hoede.

Schipper is bij de club in zijn woonplaats de opvolger van Martin Boes, die aan het einde van het seizoen na vier jaar stopt. Tussen 2006 en 2009 was Schipper ook al trainer van Marken. Als voetballer verdedigde hij bovendien jarenlang de clubkleuren.

Momenteel werkt Schipper op interimbasis bij tweededivisieclub Spakenburg.