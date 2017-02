Purmersteijn loot Abcoude in districtsbeker; zaterdagteam Volendam naar Breukelen

HILVERSUM - Bij de loting voor de achtste finale van de districtsbeker zijn de voetballers van Purmersteijn gekoppeld aan FC Abcoude, dat uitkomt in de tweede klasse van de zondagcompetitie.

De Purmerenders spelen thuis. Abcoude schakelde overigens eerder zowel FC Purmerend als ZOB uit. Zaterdageersteklasser Volendam moet op bezoek bij FC Breukelen, dat in de hoofdklasse speelt. De complete loting, die in het clubhuis van Altius in Hilversum werd verricht luidt:

Swift-zat.-HBOK, Altius-Zeeburgia, EDO-zon.-WV-HEDW-zat., Purmersteijn-Abcoude, FC Breukelen-Volendam-zat., De Zouaven-zon.-FC De Bilt, Eemdijk-Ajax en Kolping Boys-ADO’20. De wedstrijden staan gepland voor het weekeinde van 25 en 26 februari.