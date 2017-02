Schitterende treffer Sander Kokmeijer hoogtepunt in ’lelijke’ pot voetbal tussen Purmerland en SDOB

Foto Ella Tilgenkamp Thijs Jesse is op drift namens SDOB, maar zal niet scoren. Links is Purmerland-aanvoerder Sander Kokmeijer in de achtervolging.

PURMERLAND - Zo ’lelijk’ als het treffen tussen Purmerland en SDOB was, zo schitterend was de treffer van Sander Kokmeijer. De aanvoerder gaf Purmerland in de slotfase met de tweede goal het laatste zetje in de juiste richting: 3-1.

Door Gideon Smit - 5-2-2017, 20:10 (Update 5-2-2017, 20:10)

Kokmeijers doelpunt, kort voor tijd, was een bijzonder hoogtepunt in een matige wedstrijd. Uit een corner die halfslachtig door SDOB’er Bart Honingh werd weggekopt, kon de kapitein vanuit de heup volleren. De alsmaar stijgende bal werd pas in de bovenhoek door het doelnet tot stilstand gebracht: een wereldgoal, goed voor de winst.

SDOB was van de kaart. Richard de Balbiaan mocht niet veel later de bal - na voorbereidend werk van Mano Oosterbaan - in het lege doel tikken en bepaalde zo de eindstand op 3-1.

,,Zo’n goal maak ik niet snel nog een keer’’, besefte Kokmeijer na afloop. Glunderend bekeek hij de beelden van zijn doelpunt op een telefoon terug. ,,Kun je die naar mij door-appen?’’

,,Er zat bij ons nog veel angst in na de 7-1 nederlaag van vorige week’’, stelde Kokmeijer daarna onomwonden. Knollendam had voor een duidelijke kater gezorgd die nog wel even nadreunde in Purmerland. ,,Het enige dat vandaag telde, was de winst. Maar het was niet goed vandaag. En qua kansenverhouding was een gelijkspel misschien wel verdiend geweest.’’

Slechtste

,,Dit was voetballend gezien een van de slechtste wedstrijden van het seizoen’’, aldus SDOB-trainer Djordi Hopman, die zijn team vorige week juist met 7-1 zag winnen. Maar dat zat er gisteren geen moment in. ,,Dit was een heel lelijke wedstrijd. Purmerland verstoorde ons spel door er kort op te zitten. Maar dan nog: Yannis van den Elshout had de kans op de 2-1 voor ons. Als die valt, trek je de wedstrijd vermoedelijk over de streep.’’

De kopbal van de invaller werd door doelman Stan Bakker kennelijk tijdig gekeerd - hoewel die beslissing geen doelpunt toe te kennen, door enkelen in twijfel werd getrokken.

Beide ploegen gunden elkaar weinig ruimte. Van een fatsoenlijke opbouw was dan ook nauwelijks sprake. Opgejaagd door de opponent werd vaak gekozen voor de gemakkelijkste - en lelijkste - oplossing: vrouwen en kinderen eerst.

En dus werd het een wedstrijd van het niveau ’hotseknotsbegonia’. Geen touw aan vast te knopen, enkele momenten uitgezonderd. In de eerste helft waren de betere mogelijkheden voor de bezoekers maar na de pauze toonde de thuisploeg meer intenties. Zoekend naar een beetje geluk om een beslissing te kunnen forceren.

Dat geluk had Daniël Brink na een uur voetballen. Uit een vrije trap van Ismael Faiz ging de aanvaller een kopduel aan. In plaats van de bal met het hoofd te beroeren, kreeg Brink de bal op de rug en caramboleerde deze voorbij de verbouwereerde Wesley Griffioen.

Purmerland kon niet lang van de voorsprong genieten, want vanuit een voorzet van Sander Boon mikte Wout Schipper via de binnenkant van de paal raak: 1-1.

Overhaast

Wat volgde was een overhaaste pot voetbal. Waarin het er niet meer op leek dat er een ploeg beloond zou worden voor de niet-aflatende inzet. Maar waarin niemand meer rekening hield met de mogelijkheid van een YouTube-waardige treffer van Kokmeijer.

Purmerland: Bakker; Van Holsteijn, Kokmeijer, Van Velpen, Faiz; Goos, Buijs, De Balbiaan; Brandse, Sabbé (66. Oosterbaan), Brink (90+1. Cooper).

SDOB: Griffioen; Wiedemeijer, Elsinga, Honingh, Van den Bogaard; Spits, Lauwers, Schipper, Boon (81. Van der Schaaf); Balsing, Jesse (66. Van den Elshout).