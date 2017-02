Ilpendam is te laat wakker en wordt afgestraft door IVV

Foto Ella Tilgenkamp Jeffrey Wilders opent de score voor IVV. Ilpendam-aanvoerder Bas Komen is er net te laat bij.

ILPENDAM - De vermakelijke regionale kraker tussen de nummer twee Ilpendam en de nummer vijf IVV eindigde zondag in een verrassende 2-3 overwinning van de Landsmeerders.

Door Rik Bakker - 5-2-2017, 19:25 (Update 5-2-2017, 19:25)

Vermakelijk was het vooral voor de neutrale toeschouwers. De Ilpendammers baalden flink, zeker omdat zij IVV in de eerste helft volledig in de kaart hadden gespeeld. Wonnen de mannen van coach Peter Lek het vorige duel in Landsmeer nog vrij eenvoudig met 1-3, gisteren werd het een verhaal met een totaal andere afloop.

Bij aankomst op het...