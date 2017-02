Fatale laatste minuut voor rugbyers Waterland

Foto Ella Tilgenkamp The Dukes jaagt op de bal die in Waterlands bezit is.

PURMEREND - Het gevoel van eerherstel leefde bij RC Waterland ongetwijfeld sterk in aanloop naar de wedstrijd tegen The Dukes. In december van vorig jaar liepen de Purmerenders een plaats bij de eerste zes van de ereklasse mis, door een forse nederlaag tegen de tegenstander van afgelopen zaterdag. Een revanche was Waterland echter niet gegund. Door een try in de laatste minuut van de wedstrijd namen Dukes de punten mee naar huis: 21-24.

Door Mitchell Burger - 5-2-2017, 16:38 (Update 5-2-2017, 16:38)

In de openingsfase van de wedstrijd liep Waterland achter...