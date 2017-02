Doelman Dennis Schellekens weer de held bij Kras/Volendam

ANTWERPEN - Met opnieuw doelman Dennis Schellekens als grote uitblinker versloeg Kras/Volendam zaterdag in België Merksem met 26-33.

Vooral in de tweede helft was de sluitpost van Volendam bijna onpasseerbaar. Datzelfde was vorige week het geval in de thuiswedstrijd tegen OCI-Lions. Dat duel eindigde in een gelijkspel (25-25), nadat in de eerste helft een treffer van Lions ongemerkt dubbel was geteld. Een en ander is gemeld bij de organisatie van de Bene-League, maar vooralsnog is de uitslag gehandhaafd in de stand.

Zaterdag in Antwerpen kwam de thuisclub het beste uit de startblokken, maar mede dankzij zeven treffers van Rutger ten Velde kwam Volendam knap terug. Bij de rust leidde de formatie van scheidend coach Piotr Konitz met 14-17. In de tweede helft kon Volendam, vooral omdat Schellekens zijn hok zo fraai dichthield, uitlopen naar 14-21. Daarmee was het gat feitelijk gemaakt. Tien minuten voor het einde was het verschil nog altijd zeven punten (19-26), net als bij het slotsignaal.

Behalve Ter Velde kwam ook Jan Josef tot een totaal van zeven doelpunten. Jaap Beemsterboer maakte er vijf en Léon van Schie vier.