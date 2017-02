Wisseling van de wacht na zege van ZOB op HBOK in topper

Foto Johan Koopmans Vreugde bij ZOB na de 2-3 van Kevin Grent (op de rug gezien), die wordt omhelsd door Sjors Goes.

ZUNDERDORP - Alle ogen in de tweede klasse A waren zaterdag gericht op de topper in Zunderdorp. Koploper HBOK ontving hier de nummer twee ZOB. De ploeg uit Zuidoostbeemster nam gepaste wraak voor de, met 0-2 verloren, heenwedstrijd van september vorig jaar. De ploeg van coach Mohad Zaoudi versloeg de thuisclub nu met 2-3 en nam en passant de koppositie over van de Zunderdorpers.

Door Sander Kruissink - 5-2-2017, 12:12 (Update 5-2-2017, 12:12)

Het driehonderdkoppige publiek kreeg op het Willem van Schalkwijk-sportpark, onder de figuurlijke rook van Amsterdam, een mooie wedstrijd...