Loon Lions heeft weer wat kleur op de wangen

BARENDRECHT - Loon Lions had zaterdag eindelijk weer een beetje kleur op de wangen na een wat mindere periode. In Barendrecht werd concurrent Renes/Binnenland met 64-75 teruggewezen.

Op de ranglijst in de eredivisie zetten de Landsmeerse basketbalsters, die derde staan, daarmee Binnenland op twee punten achterstand.

Vooraf defensief speelde Lions aanzienlijk beter dan in het slecht verlopen tweeluik van eind januari tegen koploper Lekdetec.nl (beker en competitie). Het opende zaterdag met driepunters van Beau Baars (de 0-3) en Tanya Bröring (3-6), maar het eerste kwart eindigde in een lichte voorsprong voor de Zuid-Hollanders (11-10). Ook in het tweede part, met opnieuw een ’drietje’ van Baars, waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Wel liep Lions vlak voor de rust weg: 24-29.

Daarna sloeg de ploeg van coach Molly McDowell het beslissende gat. Vooral Bröring droeg, onder meer door weer een driepunter, flink bij aan de score. Met 37-48 eindigde het derde kwart.

Daarna kwam Lions niet meer in de problemen. De marge liep nog even op naar negentien punten (44-63), maar vervolgens lieten de Landsmeerders de teugels vieren, waarna Binnenland het verlies iets draaglijker kon maken.

Bröring maakte in totaal negentien punten en was met acht rebounds en vijf steals weer alom aanwezig. Baars scoorde veertien punten en Epiphany Etienne en Tessel van Dongen kwamen met tien ook in de dubbele cijfers.